أحمد عز وكريم عبد العزيز.. تعرف على المرشحين لجائزة أفضل ممثل بحفل ACA

أعلنت إدارة جوائز السينما العربية عن قائمتها لجائزة أفضل ممثل والمنتظر إعلانها ضمن حفلها السنوي الذي يقام يوم 21 من شهر أغسطس الجاري.
ويتنافس على الجائزة كل من أحمد عز عن فيلم "الممر"، كريم عبد العزيز عن فيلم "الفيل الأزرق 2"، خالد الصاوي عن فيلم "الضيف"، أحمد حلمي عن فيلم "خيال ماتة"، و امير كرارة عن فيلم "كازابلانكا".
ويتنافس على الجائزة كل من أحمد عز عن فيلم "الممر"، كريم عبد العزيز عن فيلم "الفيل الأزرق 2"، خالد الصاوي عن فيلم "الضيف"، أحمد حلمي عن فيلم "خيال ماتة"، و امير كرارة عن فيلم "كازابلانكا".