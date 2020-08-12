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فن

أحمد عز وكريم عبد العزيز.. تعرف على المرشحين لجائزة أفضل ممثل بحفل ACA

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:52 م
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
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محمد نبيـل
أعلنت إدارة جوائز السينما العربية عن قائمتها لجائزة أفضل ممثل والمنتظر إعلانها ضمن حفلها السنوي الذي يقام يوم 21 من شهر أغسطس الجاري.

ويتنافس على الجائزة كل من أحمد عز عن فيلم "الممر"، كريم عبد العزيز عن فيلم "الفيل الأزرق 2"، خالد الصاوي عن فيلم "الضيف"، أحمد حلمي عن فيلم "خيال ماتة"، و امير كرارة عن فيلم "كازابلانكا".


فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.
 
الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.

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