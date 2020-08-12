تنسيقية الأحزاب: الدولة أصرت على إجراء انتخابات الشيوخ رغم كورونا

قال أحمد صبري عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن مشاركة الشباب في الجولة الأولي من انتخابات مجلس الشيوخ كانت ملحوظة .





وأضاف أحمد صبري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج" أخر النهار " المذاع على قناة " النهار": "أنه رغم التحديات الكبيرة وظروف انتشار فيروس كورونا كان هناك إصرار وارادة من الدولة المصرية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ ".





وأوضح احمد صبري أن مجلس الشيوخ هو غرفة مهمة لمعاونة غرفة مجلس النواب في التشريعات وله دور في مساعدة مؤسسات الدولة وتقديم الاستشارات المطلوبة منه.





وأكمل احمد صبري:" على مدار يومين تابعنا تصويت المصريين وكان هناك مشاركة من المصريين من مختلف الفئات العمرية".





ولفت احمد صبري إلى أنه تم رصد مشاركة جيدة من المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.