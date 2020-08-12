محافظ الأقصر: لم نتلق أي شكاوى بانتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر ، انتهاء أعمال التصويت في اللجان الانتخابية البالغ عددها 201 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.





وذلك عقب انتهاء الموعد المحدد في اليوم الثاني من العملية الانتخابية، في تمام الساعة التاسعة مساء، مع بدء أعمال فرز بطاقات التصويت داخل اللجان طبقا للإجراءات المقررة.





وأكدت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، أنه لم يتم تلقي أية شكاوى سواء بغرفة العمليات الرئيسة أو الغرف الفرعية المرتبطة بها طوال مدة العملية الانتخابية التي استمرت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس 2020،





وأن الناخبين أدلوا بأصواتهم بيسر وسلاسة دون أي عقبات في مشهد ديمقراطي مشرف، مع الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.



