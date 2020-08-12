محافظ الدقهلية: إغلاق الصناديق الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ في 1031 لجنة

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه تم إغلاق الصناديق الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ فى 1031 لجنة فرعية.





أيمن مختار خلال مداخلة ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، إن المشاركة من قبل المواطنين فى الانتخابات كانت مميزة، والمعظم حرص على المشاركة فى العرس الانتخابي. وأضافالبلدالانتخابات





ولفت إلى أن المرأة كان لها دور مهم فى المشاركة، وتصدرت المشهد خلال اليومين الأول والثانى فى المحافظة.





وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة كانت تعمل بكل مجهود، وتم الاطمئنان على تعقيم اللجان وتوفير الكحوليات والكمامات.





وأكد أن رجال وزارة الداخلية قامت بمجهود كبير فى تأمين جميع اللجان، وأوضح أنه لم يرصد أى مشكلات كبيرة تمت فى المحافظة.



