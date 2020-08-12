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محافظ الدقهلية: إغلاق الصناديق الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ في 1031 لجنة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:52 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
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البهي عمرو
قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه تم إغلاق الصناديق الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ فى 1031 لجنة فرعية.

وأضاف أيمن مختار خلال مداخلة ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، إن المشاركة من قبل المواطنين فى الانتخابات كانت مميزة، والمعظم حرص على المشاركة فى العرس الانتخابي.

ولفت إلى أن المرأة كان لها دور مهم فى المشاركة، وتصدرت المشهد خلال اليومين الأول والثانى فى المحافظة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة كانت تعمل بكل مجهود، وتم الاطمئنان على تعقيم اللجان وتوفير الكحوليات والكمامات. 

وأكد أن رجال وزارة الداخلية قامت بمجهود كبير فى تأمين جميع اللجان، وأوضح أنه لم يرصد أى مشكلات كبيرة تمت فى المحافظة.

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