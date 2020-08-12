صاحبة الـ107 أعوام.. أكبر معمرة بمحافظة الشرقية تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ.. شاهد





قالت الإعلامية جيهان لبيب خلال برنامج "90 دقيقة"، إن الحاجة فهيمة قامت بالتبرع بمبلغ 30 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر بعدما قامت بالتصويت.





وأشارت "فهيمة" إلى أن هذا المبلغ هو "تحويشة العمر" التي جمعتها من تجارة بيع السمن، كما قالت إن المبلغ ليس كبيرا ولكنه كل ما أملك.





وعلقت الإعلامية جيهان لبيب قائلة: "المبلغ بالنسبة لنا كبير أوي ودا ثمن تعبك..ألف شكر ليكي".

شهدت محافظة الشرقية صباح اليوم تواجد الحاجة فهيمة، صاحبة الـ107 أعوام والتي تعد من أكبر المعمرين بالمحافظة أمام إحدى اللجان لتدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ.