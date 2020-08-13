مصدر دخل وإلحاق بالتعليم.. القومي للطفولة يدعم الطفل الباكي على مواقع التواصل الاجتماعي

وجهت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الطفل الذى يبلغ من العمر 9 سنوات، بعد تداول فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه خوفه الشديد باكيا، من والدته التي طلبت منه عدم العودة إلى المنزل إلا بعد حصوله على مبلغ مالي يوميا.





وأشارت "السنباطي" إلي أنه تمت إحالة الواقعة إلى لجنة حماية الطفل وإحدى الجمعيات الشريكة وذلك لبحث حالة الطفل وتقديم الدعم اللازم له، حيث تبين أن الطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وأن الأب يقضي عقوبة الحبس وعلي أثر نشأت خلافات بين والدة الطفل وأسرة الأب فتركا مسكنهما بمحافظة الجيزة وانتقلا للإقامة بمدينة حلوان وأنه لا يوجد لهما مصدر دخل مما اضطر الأم لتشغيله لتلبية احتياجاتهما.





وأكدت" السنباطي" أن أخصائية نجدة الطفل قامت على الفور بمقابلة الطفل بمحل سكنه، وإجراء بحث ودراسة لحالته الاجتماعية.





ووجهت السنباطي، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير مصدر دخل لائق للطفل ووالدته فضلا عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بإلحاقه بالتعليم، حيث تبين أنه لم يسبق له الالتحاق بالتعليم الحكومى من قبل.



