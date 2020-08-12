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رئيس لجنة انتخابية بأسيوط: مصر قادرة على عمل أى شيء .. فيديو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:57 م
المستشار محمد عباس،
المستشار محمد عباس، رئيس لجنة انتخابية بـ أسيوط
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البهي عمرو
قال المستشار محمد عباس، رئيس لجنة انتخابية بـ أسيوط، إن الجميع كان فى حالة فرح شديد خلال المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ.


وأضاف خلال مداخلة ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، إن الجميع كان ملتزما بالاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة و التعقيم و التباعد.


ولفت إلى أن المواطنين كانوا يقبلون على اللجان حتى بعد الساعة التاسعة، موضحًا أنه مد اللجان الى الساعة الـ 9 والنصف.


وأشار إلى أن الجميع يشارك فى الانتخابات لأنه يحب مصر، ومصر قادرة على عمل أى شيء وأكد أن الجميع شارك فى الانتخابات رغم فيروس كورونا وارتفاع حرارة الجو.

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