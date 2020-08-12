رئيس لجنة انتخابية بأسيوط: مصر قادرة على عمل أى شيء .. فيديو

قال المستشار محمد عباس، رئيس لجنة انتخابية بـ أسيوط، إن الجميع كان فى حالة فرح شديد خلال المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ.









وأضاف خلال مداخلة ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، إن الجميع كان ملتزما بالاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة و التعقيم و التباعد.









ولفت إلى أن المواطنين كانوا يقبلون على اللجان حتى بعد الساعة التاسعة، موضحًا أنه مد اللجان الى الساعة الـ 9 والنصف.









وأشار إلى أن الجميع يشارك فى الانتخابات لأنه يحب مصر، ومصر قادرة على عمل أى شيء وأكد أن الجميع شارك فى الانتخابات رغم فيروس كورونا وارتفاع حرارة الجو.



