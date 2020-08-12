تامر عبد المنعم في بث مباشر مع صدى البلد.. تصريحات نارية عن الوضع فى مصر ولبنان





حل الفنان تامر عبد المنعم في ضيافة موقع صدى البلد الإخبارى عبر بث مباشر تحدث خلاله عن عدد من القضايا المطروحة على الساحة.وقال تامر عبد المنعم إنه قام باخراج فيلم تسجيلي عن الوضع اللبناني الملتبس الذي تشوهه النزاعات الطائفية، رافضا تصريحات بعض نجوم لبنان للهروب من وطنهم.وأيضا:وأضاف: أحمل إقامة في دولة الإمارات ورغم ذلك لم افكر ولو مرة فى ترك مصر والاستقرار في أى بلد آخر.على جانب آخر أثنى تامر على مشاهد الإستحقاق الإنتخابى الذي شهدتها مصر خلال الـ28 ساعة الماضية لإختيار مجلس الشيوخ، معربا عن أمله فى أن يؤدى المجلس دوره بكل شفافية وصدق.