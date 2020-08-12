ناشئات يد الأهلي يتوج ببطولة الجمهورية

تُوِّج فريق الناشئات لكرة اليد بالأهلي، مواليد 2000، بلقب بطولة الجمهورية، بعد الفوز الذي حققه، اليوم، على حساب الشمس بنتيجة 21-20.





وأقيمت المباراة على ملاعب الشمس، وقدم الفريق عرضًا مميزًا، وسيطرت ناشئات الأهلي على مجريات اللعب من البداية، ليتوج الفريق بالبطولة.





وعاد فريق ناشئات كرة اليد بالأهلي لخوض المباريات، وسط إجراءات احترازية مشددة، في إطار جهود النادي لمواجهة فيروس كورونا.



