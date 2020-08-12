AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ناشئات يد الأهلي يتوج ببطولة الجمهورية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:59 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
تُوِّج فريق الناشئات لكرة اليد بالأهلي، مواليد 2000، بلقب بطولة الجمهورية، بعد الفوز الذي حققه، اليوم، على حساب الشمس بنتيجة 21-20.

وأقيمت المباراة على ملاعب الشمس، وقدم الفريق عرضًا مميزًا، وسيطرت ناشئات الأهلي على مجريات اللعب من البداية، ليتوج الفريق بالبطولة.

وعاد فريق ناشئات كرة اليد بالأهلي لخوض المباريات، وسط إجراءات احترازية مشددة، في إطار جهود النادي لمواجهة فيروس كورونا.

وكان فريق ناشئات كرة اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على أصحاب الجياد بنتيجة 9/20 ضمن منافسات بطولة الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مش عايزة آخد طريق الغلط.. ممثلة شابة تبكي: محتاجة شغل ومحدش بيساعدني.. فيديو

شغل ممنهج| تركي آل الشيخ يرد على الزج باسمه فى صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

وفاة مصور بقناة فضائية داخل حمام بالإنتاج الإعلامي بجرعة مخدرات

تشييع جثمان الفنان سناء شافع دون عزاء

الأهلي: رمضان صبحي خارج حساباتنا.. وفي طريقه لبيراميدز

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام

AdvertisementS

في افتتاح الاستاد .. الخطيب : الأهلي لا يتحدث إلا بعد الفعل ولا يتدنى لمستوى الاخرين.. فيديو

ابن النادي.. كيف كسر رمضان صبحي قلوب الأهلاوية فى ليلة فرح الاستاد

رقم خيالى.. ننشر تفاصيل تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

210 ملايين جنيه و10 آلاف مشجع.. مكاسب بالجملة يحققها الأهلي من افتتاح الاستاد الجديد

ننشر أسباب رحيل رمضان صبحي من الأهلى إلي بيراميدز

شغل ممنهج| تركي آل الشيخ يرد على الزج باسمه فى صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

رسميًا.. رمضان صبحي يبلغ الأهلي بـ انتقاله لـ بيراميدز

استاد الأهلي يشهد أول مباراة بحضور أساطير الكرة المصرية

إدارة الأحمر حاولت إقناعه و"فلوس بيراميدز" حيرته.. كواليس الساعات الأخيرة في مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي

تحرك سري لأوروبا.. كيف خطف بيراميدز رمضان صبحي من الأهلي؟

مصادر: بيراميدز أنهي إجراءات ضم رمضان صبحي والإعلان الرسمي خلال ساعات

شكر وتقدير.. رسالة الخطيب للرئيس السيسي ومؤسسات الدولة..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات مبكرة تكشف سرطان الرئة.. تعرف عليها

أكبر معمرة والعرسان ونمرة البصل.. 8 مشاهد غريبة في اليوم 2 والاخير لانتخابات الشيوخ..صور

فرز أصوات لجان مصر الجديدة في انتخابات الشيوخ .. صور