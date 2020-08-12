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إعلامية لبنانية: نعيش في رعب وألم وما حدث في بيروت جريمة إبادة شعب

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:01 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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هاني حسين
قالت الإعلامية اللبنانية كارين سلامة، إنها تقوم بتوجيه رسالتها إلى الشعب اللبناني والعالم من القب مباشرة .

وأضافت كارين سلامة  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار " المذاع على قناة "النهار":"كنت قريبة من موقع انفجار بيروت مع ابنتي".

 وتابعت كارين سلامة : "الله كتب لنا عمر جديد ولكن هناك الكثيرين من اللبنانيين شهداء وضحايا نتيجة الانفجار".

 وأكملت كارين سلامة:" المشهد في لبنان أكثر فظاعة على الأرض وليس كما  تظهر شاشات الإعلام".

 ولفت كارين سلامة: "إحنا عايشين في رعب وألم ووجع  وما حدث لبيروت ولبنان جريمة إبادة شعب بأكمله وليست حادثا طبيعياً".

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