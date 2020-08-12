إعلامية لبنانية: نعيش في رعب وألم وما حدث في بيروت جريمة إبادة شعب

قالت الإعلامية اللبنانية كارين سلامة، إنها تقوم بتوجيه رسالتها إلى الشعب اللبناني والعالم من القب مباشرة .





وأضافت كارين سلامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار " المذاع على قناة "النهار":"كنت قريبة من موقع انفجار بيروت مع ابنتي".





وتابعت كارين سلامة : "الله كتب لنا عمر جديد ولكن هناك الكثيرين من اللبنانيين شهداء وضحايا نتيجة الانفجار".





وأكملت كارين سلامة:" المشهد في لبنان أكثر فظاعة على الأرض وليس كما تظهر شاشات الإعلام".





ولفت كارين سلامة: "إحنا عايشين في رعب وألم ووجع وما حدث لبيروت ولبنان جريمة إبادة شعب بأكمله وليست حادثا طبيعياً".



