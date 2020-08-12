غرفة عمليات «مستقبل وطن» تتابع فرز نتائج انتخابات «الشيوخ» بالجيزة

تواصل غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة برئاسة النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، متابعة عملية فرز الأصوات باللجان الانتخابية بالمحافظة من خلال التواصل مع مندوبي الحزب بجميع اللجان في المدارس ومراكز الشباب بالجيزة.





وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وغلق اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في تمام الساعة التاسعة مساء، وتجرى حاليًا عمليات الفرز داخل اللجان تمهيدًا لإرسالها للجنة العامة.





وتقدم ٧٣ مرشحًا في انتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الجيزة للفوز بثمانية مقاعد بالنظام الفردي، وتضم المحافظة ١٠٤٦ لجنة فرعية داخل ٥٣٦ مركزًا انتخابيًا بالمدارس ومراكز الشباب بكافة مراكز وأقسام وأحياء المحافظة.