AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

البرلمان يتصدى للتنمر خلال جلساته القادمة بتغليظ العقوبات لـتصل لـ 30 ألف جنيه

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
يستعد البرلمان لاقرار تعديلات  بعض أحكام قانون العقوبات،  لمواجهة ظاهرة التنمر خلال جلساته المقبلة  و ياتي ذلك بعد ان اقرت  لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب  قد وافقت علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان و يعتبر ذلك اول  مواجهة صريحة لظاهرة التنمر.  

و تضمنت التعديلات  إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكررًا، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وادخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو   التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو اقصائه من محطيه الاجتماعى. 

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة: حبس 6 أشهر وغرامة من 10 إلى 30 ألف جنيه عقوبة التنمر

6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه .. كيف واجهت الحكومة ظاهرة التنمر

برلماني يتحفظ على"مادة" التنمر.. ويؤكد: من الصعب مناقشتها ووضع عقوبات جديدة

6 أشهر حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. برلمانية تطالب بسرعة إقرار عقوبات التنمر الجديدة

تعريف شامل.. تعليق القومي لحقوق الإنسان على إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات حول التنمر

الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه .. مجلس النواب يواجه التنمر بعقوبات قاسية

ترشيحاتنا

السر وراء موت البعض بفيروس كورونا وتعافي آخرين

فضل طاعة الوالدين.. قصة سورة البقرة بطريقة مبسطة للأطفال ..فيديو

الفيفا يهنئ النادي الأهلي على افتتاح الاستاد الجديد

شغل ممنهج| تركي آل الشيخ يرد على الزج باسمه فى صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

بشرى لأصحاب بطاقات التموين| قرار جديد من الحكومة بشأن مبادرة "مايغلاش عليك"

ميدو: رمضان صبحي وقع لـ بيراميدز ومن الممكن أن تتغير وجهته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صاخب.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

أيهما أجمل؟.. لطيفة تتألق فى أحدث جلسة تصوير بثلاثة إطلالات مختلفة.. صور

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالكاكاو