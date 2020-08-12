لقضاء بعض الراحة والاستجمام.. العاهل السعودي يصل إلى مدينة نيوم

وصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، إلى مدينة نيوم، وذلك حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام.





وغادر العاهل السعودي العاصمة السعودية الرياض في وقت سابق من اليوم الأربعاء.





وأعلن الديوان الملكي السعودي، نهاية يوليو الماضي، مغادرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، المستشفى.





وكان الديوان الملكي السعودي أعلن عن نجاح العملية الجراحية التي أجراها العاهل السعودي في المرارة.





وكان العاهل السعودي دخل مستشفى الملك فيصل بالرياض لإجراء بعض الفحوصات.





وقال الديوان الملكي آنذاك: "دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة".