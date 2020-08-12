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محافظات

بعد غلق اللجان..لجنة نكلا العنب بالبحيرة تستقبل الناخبين لهذا السبب

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:07 م
بعد غلق اللجان..لجنة
بعد غلق اللجان..لجنة نكلا العنب بالبحيرة تستقبل الناخبين
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البحيرة : قسم المحافظات
استمرت لجنتا " 788- 789 " بمدرسة الشهيد محمد حربي الثانوية المشتركة بقرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، باستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم داخل مقر اللجنة بعد إغلاق باب التصويت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بسبب زيادة أعداد الناخبین أمام اللجنة .

وأمر رئيسي اللجنة القضائية المشرفة علي الإنتخابات، بإدخال الناخبين المتواجدين أمام باب مقر اللجنة فناء المدرسة للإدلاء بأصواتهم في إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 علي المقاعد الفردي والقائمة.

ويتنافس على انتخابات مجلس الشيوخ 2020، 41 مرشحًا للفوز بـ 7مقاعد فردية في دائرة محافظة البحيرة، وقائمة واحدة بقطاع غرب الدلتا والتي تضم محافظات " البحيرة والإسكندرية ومطروح "، والمقرر انعقادها يومي 11 و12 أغسطس الجاري.

وتجري الانتخابات في 923 لجنة فرعية، و711 مركزًا انتخابيًا لانتخابات مجلس الشيوخ، و18 لجنة عامة بإشراف قضائي كامل.

يذكر أن الكتلة التصويتية بمحافظة البحيرة تبلغ 3 ملايين و949 ألفًا و970 ناخبًا بنسبة 6.36٪ من إجمالي عدد الناخبين على مستوى الجمهورية.
بعد غلق اللجان..لجنة نكلا العنب بالبحيرة تستقبل الناخبين لهذا السبب
بعد غلق اللجان..لجنة نكلا العنب بالبحيرة تستقبل الناخبين لهذا السبب
بعد غلق اللجان..لجنة نكلا العنب بالبحيرة تستقبل الناخبين لهذا السبب
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