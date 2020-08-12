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رئيس مجلس إدارة الأهرام يدعو الرئيس السيسي على الهواء بالقضاء على الأمية..فيديو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:23 م
عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة
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إبراهيم القادري
قال عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ، إن هناك ازمة حقيقية في مصر يجب ان نعترف بها وهي أزمة الأمية أزمة الوعي .

وأضاف عبد المحسن سلامة خلال لقائه في برنامج بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ،: انني ادعو الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي الأمية لانه هو القادر الوحيد علي انجاز هذا الملف وهذا من خلال رؤيته وصلابته وتحديه وتفكيره  .

واوضح عبد المحسن سلامة ، أن مشروع القضاء علي الأمية اذا اصبح من ضمن المشروعات التي يتبناها الرئيس وتم عمل خطة له سيتم حل ازمة الامية خلال 3 او 4 سنوات .

وتابع : انني اتمني ان يتبني الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الاجندة ولأنها ستكون إضافة قوية ومهمة جدا لمصر  .

واستكمل : أنه لا يصح ان نقول ان مصر بها 25 مليون أمي ولا 5 مليون أمي .

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