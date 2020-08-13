حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 13-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

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برج الحمل

عاطفيا واجتماعيا: تمدك الأفلاك بروح مرحة وتكتشف بداخلك طاقات جديدة. ماليا ومهنيا: القمر في صفك ويساعدك على اقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك لتحقق فائدة.





برج الثور

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تنتبه اليوم لحساباتك وأن تراجع جيدا خطواتك.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل العلاقات تمدك بالقدرة على التعبير جيدا عن مشاعرك، فقط اعتمد اللباقة مع الأصدقاء واستخدم منطقا سليما.





برج الجوزاء

عاطفيا: يعدك الفلك بالسعادة والقوة وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة.

مهنيا: القمر في برجك يعمل لصالحك ويساعدك على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك.





برج السرطان

مهنيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تراقب في صمت وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكون رأيا صائبا.





برج الأسد

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لإظهار إخلاص لمن حولك مما يزيدك قيمة وتشعر بتقديرهم.

ماليا ومهنيا: يطالبك الفلك بأن تكون جاهزا اليوم بحجج قوية كي تصل لأهدافك.





برج العذراء

عاطفيا واجتماعيا: من الأفضل اليوم أن تتحكم في انفعالاتك وأن تخفف كلامك وعليك أن تستمع جيدا للآخر.

مهنيا وماليا: القمر في مربع برجك.. يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك.





برج الميزان

عاطفيا وعائليا: تساعدك الأفلاك أن تجد حلولا كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك.

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ مما يجعل اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك.





برج العقرب

عاطفيا: فينوس في منزل الحظ يساعدك على الاقتراب ممن تحب وقد تجمعك به أوقات حلوة.

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في منزلك الثامن يدفعك لتحارب من أجل تنمية أعمال ومدخرات أو أملاك وتحمي نفسك وتعيد صياغتها.





برج القوس مهنيا وصحيا: القمر في مواجهة برجك ويطالبك ذلك بتوخي الحيطة والحذر في قراراتك وتجنب السرعة في الحركة والقيادة. عاطفيا واجتماعيا: عليك أن تحترم حقوق الآخر إذا أردت أن تتغلب على الخلافات.





برج الجدي عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تتفهم وجهات النظر المختلفة وأن تضع حلولا جذرية للصراعات. مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. القمر في منزلك السادس يساعدك على استثمار جهودك وتتوصل لمعلومات مفيدة وتكتسب خبرات.





برج الدلو عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بأهمية الحب بالنسبة لك فلا تتردد في إعلان مشاعرك. مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي اليوم يجعلك مؤثرا وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة.





برج الحوت عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس ويجب أن تفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف. مهنيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بعدم إعطاء ثقتك لأي شخص إلا بعد دراسة وتمحيص.



