حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 13-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، لذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عب حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، أبرز توقعات الأبراج يوم الخميس 13-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
اقرأ ايضا ..
برج الحمل
عاطفيا واجتماعيا: تمدك الأفلاك بروح مرحة وتكتشف بداخلك طاقات جديدة.
ماليا ومهنيا: القمر في صفك ويساعدك على اقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك لتحقق فائدة.
برج الثور
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تنتبه اليوم لحساباتك وأن تراجع جيدا خطواتك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل العلاقات تمدك بالقدرة على التعبير جيدا عن مشاعرك، فقط اعتمد اللباقة مع الأصدقاء واستخدم منطقا سليما.
برج الجوزاء
عاطفيا: يعدك الفلك بالسعادة والقوة وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة.
مهنيا: القمر في برجك يعمل لصالحك ويساعدك على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك.
برج السرطان
مهنيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تراقب في صمت وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكون رأيا صائبا.
برج الأسد
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لإظهار إخلاص لمن حولك مما يزيدك قيمة وتشعر بتقديرهم.
ماليا ومهنيا: يطالبك الفلك بأن تكون جاهزا اليوم بحجج قوية كي تصل لأهدافك.
برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: من الأفضل اليوم أن تتحكم في انفعالاتك وأن تخفف كلامك وعليك أن تستمع جيدا للآخر.
مهنيا وماليا: القمر في مربع برجك.. يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك.
برج الميزان
عاطفيا وعائليا: تساعدك الأفلاك أن تجد حلولا كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ مما يجعل اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك.
برج العقرب
عاطفيا: فينوس في منزل الحظ يساعدك على الاقتراب ممن تحب وقد تجمعك به أوقات حلوة.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في منزلك الثامن يدفعك لتحارب من أجل تنمية أعمال ومدخرات أو أملاك وتحمي نفسك وتعيد صياغتها.
برج القوس
مهنيا وصحيا: القمر في مواجهة برجك ويطالبك ذلك بتوخي الحيطة والحذر في قراراتك وتجنب السرعة في الحركة والقيادة.
عاطفيا واجتماعيا: عليك أن تحترم حقوق الآخر إذا أردت أن تتغلب على الخلافات.
برج الجدي
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تتفهم وجهات النظر المختلفة وأن تضع حلولا جذرية للصراعات.
مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. القمر في منزلك السادس يساعدك على استثمار جهودك وتتوصل لمعلومات مفيدة وتكتسب خبرات.
برج الدلو
عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بأهمية الحب بالنسبة لك فلا تتردد في إعلان مشاعرك.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي اليوم يجعلك مؤثرا وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة.
برج الحوت
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس ويجب أن تفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف.
مهنيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بعدم إعطاء ثقتك لأي شخص إلا بعد دراسة وتمحيص.