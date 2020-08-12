عامر: إقبال الشباب والسيدات على لجان الانتخابات أبرز رد على دعوات الجماعة الإرهابية للمقاطعة

قال أحمد عامر مدير تحرير جريدة الأهرام للشئون السياسية، إن إقبال الشباب والمرأة خلال يومي انتخابات مجلس الشيوخ كان هو الأمر اللافت للنظر، وخاصة في لجان القاهرة الكبرى.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة دي إم سي، إن الإجراءات الاحترازية التي

اتبعتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا من قياس درجات الحرارة وتوفير بوابات

التعقيم كان أمرا يدعو للفخر، وكان المشهد ممتازا ويعكس مدى وعي الشباب والمواطن

المصري بشكل عام، خاصة أن الغرفة التشريعية لها أهمية خاصة.

وأوضح عامر، أن الإقبال كان أبرز رد على دعوات القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا أن أعضاء هذه الجماعة أظهروا طوال عملهم بالسياسة الكيل بمكيالين، وإذا لم يكونوا في المشهد يتهموه بعدم الديمقراطية وكل الأمور السلبية، مؤكدا أن مثل تلك الدعوات لم يعد لها تأثير في الشارع المصري.

وأكد مدير تحرير الأهرام، أن المتابعة الإعلامية للمشهد الانتخابي يؤكد الدور الكبير لقوات الشرطة في مساعدة المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية وتأمينها.

وكانت انتخابات مجلس الشيوخ قد اختتمت يومها الثاني بإغلاق اللجان مساء بعد مشاركة واسعة لقطاع كبير من الشعب المصري.