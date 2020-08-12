رئيس لجنة 760 بالنزهة: نسبة الإقبال بين 25 و30 %

قال المستشار إسلام نبيل، رئيس لجنة 760 بمدرسة نبيل الوقاد منطقة النزهة، إن اليوم وأمس شهد إقبال من المواطنين، موضحًا أن الشرطة كانت تقوم بتأمين اللجان الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ وتقوم بعملية التباعد. إسلام





وأضاف خلال مداخلة ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، إن الإقبال فى اليوم الثانى كان أكثر من اليوم الأول.





ولفت إلى أن المواطنين كانوا يدخلون اللجنة وهم يرتدون الكمامة ، ويضعون المعقمات فى اليد.





وأشار إلى أن نسبة الإقبال بين 25 و30 % ، ونسبة الأصوات الباطلة ليست كثيرة، وأكد أن المشكلات كانت من كبر بطاقة الترشح التى تضم عشرات المرشحين.





وأكد أنه لم يرصد أى مخالفة أو تجاوزات خلال اليومين، ورجال وزارة الداخلية كانوا يقومون بدور قوي فى التسهيل والتأمين.