انتهاء امتحانات التخلفات بآداب عين شمس.. 22 أغسطس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس ، انه من المقرر ان تنتهي امتحانات التخلفات يوم 22أغسطس الجاري .









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واوضحت انه هذه الامتحانات يؤديها طلاب الكلية في المواد الراسبين بها في السنوات الماضية وسط اجراءات احترازية مشددة لتجنب انتشار فيروس "كوفيد 19 ".





وكانت امتحانات الفرقة النهائية قد انتهت مطلع الأسبوع الجاري مع استمرار العمل بالكنترولات على عدة فترات لضمان سرعة إعلان النتائج .





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وتقام الاختبارات تحت إشراف أ.د مصطفى مرتضى عميد كلية الاداب بجامعة عين شمس ، وأ.د حنان كامل وكيلة كلية اداب عين شمس لشئون التعليم والطلاب .