نحتاج 3 سنوات لتحقيق الوعي.. ياسمين فؤاد: نتعاون مع وزير التعليم لإضافة المعلومات البيئية في المناهج الجديدة

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إن القيادة السياسية وجدت أن ملف البيئة من الملفات الهامة التي يتم وضعها على أجندة القيادة السياسية، وذلك بدأ بتحول وزارة الدولة لشؤون البيئة إلى وزارة البيئة للرفع من مستوى الوزارة .









وأضافت ياسمين فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج" آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" تم تدشين المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» من أجل التوصل للإدراك والوعي بأهمية ملف البيئة والتحول كي نكون أصدقاء للبيئة"، مضيفة:" نحتاج 3 سنوات من أجل تحقيق الوعي البيئي للمواطن".









وتابعت فؤاد:" طرقت باب وزير التربية والتعليم من أجل السير بشكل أسرع من وضع المعلومات البيئية في المناهج الدراسية وبدأنا في استخدام المفاهيم الخاصة بالبيئة في معلومات صغيرة داخل المناهج الجديدة للتأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة ".









وأكملت:" تم إجراء مسابقة باسم بلدنا جميلة وبدأنا نطلب من الطلاب بالمدارس الحكومية في الـ 27 محافظة تنفيذ أعمال للحفاظ على البيئة"، مضيفا:" تلقينا 4 آلاف عمل من سن 6 إلى 15 سنة والنتائج فاقت التوقعات".









ولفتت ياسمين فؤاد:" نحتاج إلى نقل التكنولوجيا العالمية وتوطينها في مصر من أجل تحقيق الوعي البيئى المنشود".



