24 أغسطس.. جامعة حلوان تنظم دورة لمكافحة العنف ضد المرأة

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية عن بعد، لشهر اغسطس 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



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يأتى ذلك فى إطار السعى الى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة .









كما يأتي تنظيمها ؛ لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه.



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ويتم عقد البرامج التدريبية عبر الفيديو كونفرانس لمدة يومين بواقع 20ساعة تدريبية لكل برنامج .





و من ضمن هذه البرامج ، برنامج مكافحة العنف ضد المرأة يومي 24 - 25 أغسطس 2020 وتحاضر فيه الدكتورة أمل لطفي جاب الله استاذ القانون الدستوري والإداري بكلية الحقوق.