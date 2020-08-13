تنسيقية الأحزاب: انتخابات الشيوخ خرجت في أبهى صورة.. فيديو

قال أحمد صبري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه في ظل التحديات الكبيرة التي يمر بها العالم وعلى رأسها فيروس كورونا ولكن الدولة المصرية كانت لديها إصرار وإرادة على إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في مصر .





وأضاف احمد صبري في مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز "، :" على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة لاحظنا استمرار عملية التصويت في الانتخابات والاستحقاق الدستوري خرج في أفضل صورة ".





وتابع أحمد صبري:" شهدنا حالة تنافس سياسي بين كافة الأحزاب السياسية في مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ".





واكمل احمد صبري:" في اليوم العالمي للشباب أوجه التهنئة والشكر للشباب المصري لوقوفهم بجانب الدولة في كافة الاستحقاقات الدستورية".





ولفت احمد صبري:" ما تحقق في ملف الاهتمام بالشباب ضخم من خلال فتح آفاق كبيرة للشباب بتواجد دور لهم في الحياة السياسية".