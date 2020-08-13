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توك شو

شوقي السيد: مشهد مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ مشرف..فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:11 ص
شوقي السيد
شوقي السيد
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إبراهيم القادري
قال الدكتور شوقي السيد  الفقيه الدستوري ، إن الرئيس الراحل محمد انور السادات أراد ان يكون مجلس الشورى للعائلة المصرية وان يكون للحكمة وللعلماء وان يكون بعيدا عن الصراعات في مجلس الشعب وقتها.


وأضاف شوقي السيد خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، إن أول مجلس شورى كان سنة 81 وكانت ميزانية مليون ونصف وظلت هذه الميزانية حتى سنة 2011.


وأوضح شوقي السيد، أن عند مناقشة ميزانية المجلس وجدناها 127 مليون وقمنا برد 34 مليون لوزارة المالية وهذا يعني اه لم يكن مكلفا .


وتابع: أن هناك الكثير من التيارات كان تهاجم مجلس الشورى كغرفة ثانية وهذا الهجوم كان أغلبه بسبب آراء شخصية غير مدققة .


واستكمل: ان الغرفة الثانية ضرورية للحياة الديمقراطية والسياسية وتجويد وتحسين الحياة التشريعية واكد علي ان مشهد انتخابات مجلس الشيوخ ومشاركة الشباب على مدار يومي التصويت مشرف.

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