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افتتاح استاد الأهلي.. أحمد موسى يهنئ الخطيب وجماهير المارد الأحمر

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:15 ص
استاد الأهلي
استاد الأهلي
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عادل نصار
هنأ الإعلامي أحمد موسى، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي في كل مكان في العالم بافتتاح النادي استاد النادي الأهلي الجديد بالسلام.

وقال موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أنه :"في البداية أهنئ الكابتن محمود الخطيب، وجمهور الأهلي العريق على إنشاء الاستاد الجديد، ويحمل اسم الأهلي نادي القرن".

وتابع مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن :"هذا الاستاد هتتلعب عليه كل المباريات بتاعت النادي الأهلي، والف مليون مبروك للجماهير على الاستاد الجميل".

وافتتح مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وقيادات النادي التنفيذية، مساء أمس الأربعاء، ستاد الأهلي بمدينة السلام، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات على الاستاد، في إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين النادي الأهلي وشركة استادات القابضة.
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