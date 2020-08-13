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توك شو

بعد رغبة رمضان صبحي في الانتقال لـ بيراميدز.. أحمد موسى: الأهلي لا يقف على لاعب وعلى الإدارة إزالة صوره من النادي.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:50 ص
احمد موسى
احمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إنه كان محبا للاعب رمضان صبحى، ولكن بعد قرار انتقاله الأخير سيغير رأيه، موضحًا أن رمضان اختار المال مقابل الانتقال لـ فريق آخر غير الأهلي.

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وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدي البلد"، أن هناك نجوما اختاروا النادى الأهلى مقابل الاستغناء عن المال.

ولفت أحمد موسى، إلى أنه الأهلى يجب أن يغلق صفحة رمضان صبحى ويقوم بإزالة صوره من النادى وأى مكان بالنادى الأهلى. 

وانفعل أحمد موسى، على الهواء، قائلا "الأهلى مش بيقف على لاعب.. والنادى الأهلى نادى القرن، وأهم نادى فى الشرق الأوسط".

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