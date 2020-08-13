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توك شو

أخبار التوك شو.. انتهاء ماراثون انتخابات الشيوخ.. أحمد موسى يكشف السبب وراء منع الحبر الفسفوري.. الوطنية للانتخابات تحرر محاضر لجميع المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:02 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:

كشف الإعلامى أحمد موسى، عن سبب إلغاء استخدام الحبر الفسفوري خلال انتخابات مجلس الشيوخ، وقال إنه تم منعه بسبب فيروس كورونا.

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرًا مُصورًا، من أمام اللجان الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، يستعرض آراء الناخبين في دور مؤسسة أبو العينين بالجيزة التنموي لخدمة المجتمع وفي انتخابات الشيوخ.

علق الإعلامي تامر أمين، على انتقال رمضان صبحي  إلى نادي بيراميدز ورحيله عن النادي الأهلي .

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة  قررت تطبيق الغرامة على المتخلفين عن الإدلاء بصوتهم  وسوف تحرر محاضر لجميع المتخلفين عن الإدلاء بصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ .

أشادت رنا الحجة، مدير إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية، بالتجارب الروسية السابقة في تصنيع اللقاحات مثل لقاح الحمى الصفراء، مؤكدة أن المنظمة تقوم بدور مهم في هذا الأمر من خلال تواصل مباشر ويومي مع كل الدول التي تصنع اللقاحات والبحوث الخاصة بكوفيد 19، مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

شهدت محافظة الشرقية صباح اليوم تواجد الحاجة فهيمة، صاحبة الـ107 أعوام والتي تعد من أكبر المعمرين بالمحافظة أمام إحدى اللجان لتدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ. 

قال  محمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إعلان النتيجة النهائية لـ انتخابات مجلس الشيوخ من  الهيئة الوطنية للانتخابات.

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