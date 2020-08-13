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رياضة

48 ساعة فاصلة حسمت رغبة رمضان صبحي في تفضيل بيراميدز على الأهلي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:37 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن تفاصيل آخر 48 ساعة في أزمة رمضان صبحي الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي والمعار من هدرسفيلد الإنجليزي.

وقالت المصادر، في تصريحات لـ"صدي البلد"، إن أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي، عقد جلسةً مع رمضان صبحي في إجازة عيد الأضحى بأحد منتجعات الساحل الشمالي؛ للحصول على موافقته علي تجديد تعاقده.

وأضافت المصادر، أن اللاعب طلب مهلة للتفكير حتى الإثنين الماضي لحسم موقفه والرد علي مسئولي الأهلي، وفي تلك الفترة نجح أمير توفيق في الوصول لاتفاق مع مسئولي هدرسفليد لضم اللاعب نهائيًا مقابل ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه إسترليني.

وأوضحت المصادر أن رمضان صبحي عاد من الساحل الشمالي يوم الاثنين الماضي، وجاء وكيله من الجونة في ذات اليوم وصور الإعلان لأحد الرعاة أمس وبالتالي فإن الــ48 ساعة الأخيرة هي التي حدث فيها التوقيع لبيراميدز.

وشددت المصادر على أن صباح أمس طلب اللاعب مهلة جديدة قبل حسم موقفه للأهلي ولكن مسئولي القلعة الحمراء طالبوه بتحديد الموقف فعاد وقال انه قد حدد موقفه برغبته في الانتقال لبيراميدز.

وقالت المصادر إن اللاعب حصل على مبلغ يزيد على 25 مليون جنيه قبل توقيع العقود ودخلت حسابه البنكي وما يتردد عن سفر ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز للندن للتفاوض على الصفقة مجرد هراء حيث إن الأمر حاليًا لا يحتاج لذلك فكل شيء ينتهي بــ الإيميل والاتصالات الهاتفية.

وأكدت المصادر أن الأهلي يمتلك ورقة ومخاطبة رسمية تفيد بدخول أندية الزمالك وبيراميدز وأخرى في الصفقة بعروض رسمية بجانب محادثات مع اللاعب ذاته.

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