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رياضة

عزمي مجاهد: اختلافي مع مرتضى منصور سبب منعي من دخول الزمالك

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:30 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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محمد رشاد
أكد عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك السابق، أنه تم منعه من دخول مقر النادي الأبيض؛ بسبب اختلاف وجهات النظر بينه ومرتضى منصور، رئيس النادي الحالي.

وقال "مجاهد"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "Ten"، "لا يجوز أن يطلب مني موظف الدخول بطاقة العضوية، أو يسألني هل جددت عضويتك أم لا، أنا كابتن الزمالك، وكنت عضوًا في مجلس إدارة، وحققت إنجازات عظيمة".

وأضاف "عندما قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إنشاء مركز تجاري في موقع مدرجات ملعب حلمي زامورا، قلت ملعب حلمي زامورا تاريخ، لا يجوز تحويل مدرجاته لمركز تجاري، بعدها فوجئت بورقة تفيد بمنعي من دخول النادي".
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