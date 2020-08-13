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رياضة

الإنتاج الحربي: اشترطنا بقاء اسم ستاد السلام في تعاقدنا مع الأهلي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:51 ص
الإنتاج الحربي
الإنتاج الحربي
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محمد رشاد
قال أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي، إنه يتم التنسيق مع النادي الأهلي لحق اللعب والتدريب على ملعب السلام بما لا يضر الطرفين.

وأكد عامر في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" عبر قناة أون تايم سبورت 2، أنه لا وجود لأي تعارض أو خلاف مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا تجهيز ملعبين فرعيين ليتدرب عليهما الفريقين.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من تجهيز الملعبين خلال من شهرين إلى 3 أشهر.

وأكمل: "اشترطنا في التعاقد مع شركة استادات على تواجد اسم ستاد السلام في العقد المبرم بين هيئة الإنتاج الحربي وشركة استادات، والنادي الأهلي".

افتتح مساء اليوم الأربعاء، النادي الأهلي رسميًا ملعبه الجديد "الأهلي We السلام" الذي سيستضيف مبارياته محليًا وإفريقيا خلال الموسم الحالي والسنوات المقبلة.
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