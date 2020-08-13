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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:15 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛

وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 12 أغسطس، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام إذا كنت مولودا  في يوم 12 أغسطس فإن ذلك يعني أنت شخص عطوف وهذا يجعلك صديقًا موثوقًا به أيضًا. أنت دائمًا على استعداد لمساعدة الآخرين ومنحهم الدعم الذي تمس الحاجة إليه في وقت الأزمات.

هذا سيجعلك تشعر بالراحة حقًا. أنت حساس ، بغض النظر عمن تكون معه ، سواء أكان الأصدقاء أو الزملاء أو أي شخص تعرفه للتو ، فأنت تهتم بكل واحد منهم. لكن من الضروري أن تعرف حدودك وتتصرف وفقًا لذلك. لا تأخذ المواقف بشكل شخصي ، إنها مجرد مرحلة وسوف تمر.

إذا كنت تشعر بقوة تجاه شيء ما ، فعبّر عنه بصراحة. لا يهم إذا كان الآخرون لا يوافقون على اختياراتك. أيضًا ، إذا كنت تشعر بشغف تجاه سبب معين ، فابحث عنه ولا تنظر إلى الوراء.

نصيحة علم الابراج ..

إذا كنت ترغب في الحفاظ على مشاركة جمهورك. حتى لو كان غضبك مبررًا ، فأنت بحاجة إلى التزام الهدوء وإنجاز العمل. يجب أن تدعم حجتك بالحقائق والأرقام الثابتة حتى يصدقك الناس.

فأنت تهتم بكل واحد منهم. لكن من الضروري أن تعرف حدودك وتتصرف وفقًا لذلك. لا تأخذ المواقف بشكل شخصي عليك أن تستمتع بأشخاص معينين لتتماشى معهم ، لكن لا تفعل ذلك اليوم. إذا كنت تشعر بقوة تجاه شيء ما ، فعبّر عنه بصراحة. لا يهم إذا كان الآخرون لا يوافقون على اختياراتك. أيضًا ، إذا كنت تشعر بشغف تجاه سبب معين ، فابحث عنه ولا تنظر إلى الوراء.
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