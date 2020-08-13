مسئول برازيلي جديد يصاب بفيروس كورونا

أعلن خواو دوريا، حاكم ولاية ساو باولو البرازيلية، أمس الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وكتب جواو دوريا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "أشارك النتيجة الإيجابية لاختبار كورونا الخاص بي"، مشيرًا إلى أن هذا هو سادس اختبار يخضع له.





وأضاف "أنا الآن بالفعل في الحجر الصحي، وسأعمل من المنزل"، ولفت إلى أنه لم تظهر عليه أعراض الإصابة وأنه بحالة جيدة.





وكان دوريا، وويلسون فيستل، حاكم ولاية ريو دي جانيرو، ضمن حكام الولايات الذين فرضوا تدابير مشددة في مواجهة جائحة كورونا، وهو ما عرض الاثنين لانتقادات حادة من جانب بولسونارو.





أصيب الرئيس البرازيلي بالفيروس، وتعافى منه، كما أعلنت زوجته شفاءها من مرض "كوفيد-19"، ولكن جدتها توفيت متأثرة بإصابته بالمرض.





يشار إلى أن ولاية ساوباولو هي أكبر ولاية في البرازيل من حيث عدد السكان بأكثر من 40 مليون نسمة، وقد خففت في الوقت الراهن من القيود على الحياة العامة، وأعادت فتح الاقتصاد تدريجيا.



