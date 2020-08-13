فايلر عقب إعلان رحيل رمضان صبحي عن الأهلي: نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي، عن موقف رينيه فايلر، المدير الفني لـلنادي؛ بعد إعلان فشل المفاوضات مع رمضان صبحي المعار من هدرسفيلد الإنجليزي.





وأكدت المصادر لـ "صدى البلد"، أن فايلر قال إن الأهلي فريق كبير وعريق، ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في الدوري، مشيرا إلى أنه لن يبحث عن بديل للاعب رحل عن الفريق، بل إنه سيتعامل مع اللاعبين المتاحين أمامه.





وأضافت المصادر، أن الأهلي في أحيان كثيرة عانى من غياب عدد كبير من لاعبيه من دون أن يتأثر المستوى، وأن يفقد القدرة على التتويج بالبطولات.





وتابعت أن فايلر يعشق العمل وفق تحديات صعبة، وتوظيف اللاعبين في مراكز جديدة.





وكانت حالة كبيرة من الحزن فرضت نفسها على جماهير النادي الأهلي بعد إعلان مسئولى النادى عن فشل المفاوضات مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار من هدرسفيلد الإنجليزي.

ولم تتوقف صدمات جماهير الأهلى عند هذا الحد - فشل مفاوضات بقاء رمضان صبحي رسميا مع الأهلى - بل تسبب بيان الأهلى فى غضب عارم لدى الجماهير فى كل مكان؛ بعد أن أعلن بوضوح أن رمضان صبحي أبلغ الأهلى بشكل رسمي برغبته فى الانتقال إلى بيراميدز بدايةً من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" غضبا من قبل جماهير النادى الأهلى والتى استقبلت خبر انتقال رمضان صبحي بصدمة كبيرة فى ظل المكانة الكبيرة التى كان يحظى بها اللاعب داخل قلوب الأهلاوية.



