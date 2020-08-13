AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فايلر عقب إعلان رحيل رمضان صبحي عن الأهلي: نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:41 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
Advertisements
ياسمين تيسير
كشفت مصادر داخل النادي الأهلي، عن موقف رينيه فايلر، المدير الفني لـلنادي؛ بعد إعلان فشل المفاوضات مع رمضان صبحي المعار من هدرسفيلد الإنجليزي.

وأكدت المصادر لـ "صدى البلد"، أن فايلر قال إن الأهلي فريق كبير وعريق، ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في الدوري، مشيرا إلى أنه لن يبحث عن بديل للاعب رحل عن الفريق، بل إنه سيتعامل مع اللاعبين المتاحين أمامه.

وأضافت المصادر، أن الأهلي في أحيان كثيرة عانى من غياب عدد كبير من لاعبيه من دون أن يتأثر المستوى، وأن يفقد القدرة على التتويج بالبطولات.

وتابعت أن فايلر يعشق العمل وفق تحديات صعبة، وتوظيف اللاعبين في مراكز جديدة. 

وكانت حالة كبيرة من الحزن فرضت نفسها على جماهير النادي الأهلي بعد إعلان مسئولى النادى عن فشل المفاوضات مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار من هدرسفيلد الإنجليزي.

ولم تتوقف صدمات جماهير الأهلى عند هذا الحد - فشل مفاوضات بقاء رمضان صبحي رسميا مع الأهلى -  بل تسبب بيان الأهلى فى غضب عارم لدى الجماهير فى كل مكان؛ بعد أن أعلن بوضوح أن رمضان صبحي أبلغ الأهلى بشكل رسمي برغبته فى الانتقال إلى بيراميدز بدايةً من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" غضبا من قبل جماهير النادى الأهلى والتى استقبلت خبر انتقال رمضان صبحي بصدمة كبيرة فى ظل المكانة الكبيرة التى كان يحظى بها اللاعب داخل قلوب الأهلاوية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. 3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

بعد مطالبة فايلر باستمراره.. الأهلي يتقدم بعرض جديد لـ هدرسفيلد الإنجليزي لشراء رمضان صبحي

بين آه ولأ.. صفقات الأهلي والزمالك الحائرة في الميركاتو الصيفي

بعد ضم مهاجم المقاولون.. 3 صفقات ينتظرها عشاق الأهلي فى الميركاتو الصيفي

قناة الأهلي تزف بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن رمضان صبحي

فايلر عن موقفه من رحيل رمضان صبحي: الفريق به لاعبون مميزون.. فيديو

ترشيحاتنا

لقضاء بعض الراحة والاستجمام.. العاهل السعودي يصل إلى مدينة نيوم

بشرى لأصحاب بطاقات التموين| قرار جديد من الحكومة بشأن مبادرة "مايغلاش عليك"

بملابس جريئة.. كنزي عمرو دياب بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

وفاة 7 أشخاص واصابة 60 حتى الان..فيروس جديد يضرب الصين

هناك من ينظر تحت قدميه.. شوبير: رمضان صبحي صور إعلانا مع رعاة الأهلي بـ 4 ملايين جنيه

بيومى فؤاد يوجه رسالة قاسية لـ رمضان صبحى بعد رحيله عن الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صاخب.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

أيهما أجمل؟.. لطيفة تتألق فى أحدث جلسة تصوير بثلاثة إطلالات مختلفة.. صور

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالكاكاو