مثير للاشمئزاز.. راكبة تدلك قدم مسافر على الطائرة

أصيب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالصدمة بعد أن تداول مقطع فيديو لأحد الركاب وهو يقوم بتدليك قدم راكب أخر أثناء الرحلة.





وأظهر مقطع الفيديو نُشر على موقع الفيديوهات والصور"انستجرام" ، امرأة تحك قدم الراكب الذي يجلس خلفها، وقد استندت ساقها على مسند الذراع.





ليس من الواضح من هو الشخص الموجود في الصورة ، أو ما إذا كان الرجل والمراة معروفين لبعضهما البعض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





يبدو في مقطع الفيديو المرأة وهي ترتدي قناعًا للوجه ، على الرغم من تجاهل آداب السلوك الاجتماعي الأخرى أثناء الرحلة.





وعلق المستخدمون أن هذا الفيديو مثير للاشمئزاز، حيث علق أحدهم قائلًا: "أنا لست بخير بعد مشاهدة هذا الفيديو فهو مقرف للغاية".