نقابة الصحفيين تتلقى 4 شكاوى في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ

تلقت غرفة عمليات نقابة الصحفيين المشكلة برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الثاني، 4 شكاوى من زملاء، تم التدخل السريع لإزالة أسبابها، وتمكين الزملاء من مواصلة عملهم.



وتلخصت شكويان في منع محررة ومصور جريدة "الوفد" من التصوير بلجنة مدرسة عابدين الثانوية بشارع نوبار بالقاهرة، وأجرى النقيب اتصالات أسفرت عن إنهاء المشكلة، وممارستهما عملهما بحرية كاملة.



والشكوى الثالثة من زميلة مراسلة بجريدة "الوطن"، تتلخص في تعامل وصفته بغير اللائق من أحد أفراد تأمين مقر اللجنة، ومنعها من الدخول، وعند الاتصال بالزميلة كانت قد غادرت لممارسة تغطيتها عبر لجان أخرى.



فيما تلخصت الشكوى الرابعة في إساءة لفظية من عمدة إحدى القرى بمحافظة أسيوط، وقوله "مش عاوزين صحافة، مش عاوزين إعلام".

وما دون ذلك لم تتلق اللجنة أي شكاوى اليوم، حيث مارس مراسلو الصحف والمصورون بمختلف إصداراتها وملكياتها مهام عملهم دون التقدم بأية شكوى لغرفة عمليات نقابة الصحفيين.