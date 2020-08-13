الفيفا يهنئ النادي الأهلي على افتتاح الاستاد الجديد

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على تهنئة النادي الأهلي بعد افتتاح الاستاد الجديد الخاص به أمس، الأربعاء.





وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أنهى إجراءات الحصول على حق انتفاع استاد السلام لمدة 25 عامًا كملعب رسمي له.





وهنأ فيفا، النادي الأهلي، بتدوينة عبر الحساب الرسمي للاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مُرفِقًا بها صورًا للاستاد الجديد، وقال: "تهانينا للشياطين الحمر على افتتاح الملعب الجديد".



