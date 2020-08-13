الفيفا يهنئ النادي الأهلي على افتتاح الاستاد الجديد

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على تهنئة النادي الأهلي بعد افتتاح الاستاد الجديد الخاص به أمس، الأربعاء.
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أنهى إجراءات الحصول على حق انتفاع استاد السلام لمدة 25 عامًا كملعب رسمي له.
وهنأ فيفا، النادي الأهلي، بتدوينة عبر الحساب الرسمي للاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مُرفِقًا بها صورًا للاستاد الجديد، وقال: "تهانينا للشياطين الحمر على افتتاح الملعب الجديد".
جدير بالذكر أن الأهلي سيخوض أولى المواجهات على ملعبه الجديد الجمعة المقبل، أمام نظيره الإنتاج الحربي في الجولة التاسعة عشرة من عمر الدوري الممتاز.
تهانينا للشياطين الحمر @AlAhly 🔴 افتتاح الملعب الجديد 🦅🏟️ pic.twitter.com/RauS3OCBfx— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) August 12, 2020