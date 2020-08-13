لذيذة وشهية.. طريقة عمل بطاطس بالجبن

البطاطس من الأطعمة التي يعشقها الكبار و الصغار، وتتميز البطاطس بأنه يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك باكثر من وصفة و طريقة مختلفة و متنوعة، فتعدد طرق طهي البطاطس و تختلف من شيف لأخر.
فالنقدم لكم فيما يلي طريقة عمل بطاطس بالجبن من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.
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مقادير بطاطس بالجبن
نصف كيلو بطاطس اورما مسلوقة بالقشر
2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
زيت زيتون
3 كوب جبن شيدر احمر
2 كوب بصل اخضر مفروم
ملح
فلفل اسود
زعتر
-التقديم
كاتشاب
مايونيز
طريقة تحضير بطاطس بالجبن
-تفتح البطاطس ويضاف لها الثوم والملح والفلفل والزعتر
-ثم يضاف البصل الأخضر والجبن الشيدر
-وتدهن بالزيت
-وتدخل الفرن حتى تمام ذوبان الجبنة وتقدم ساخنة