أرجوكم الدعاء له.. داليا مصطفى تنعى سناء شافع ..شاهد

نعت الفنانة داليا مصطفى الفنان الكبير سناء شافع الذي وافته المنية ظهر أمس، الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض.





ونشرت داليا مصطفى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة للراحل معلقة عليها "رحم الله الفنان القدير سناء شافع الله يرحمه ويغفر له ارجوكم الدعاء".





وغيَّب الموت الفنان الكبير سناء شافع بعد صراع مع المرض.





وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية، في منتصف يوليو الماضى، وأجرى بعض الفحوصات الطبية.













وشارك الفنان سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة إياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.