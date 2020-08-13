35 عاما مقيد بالسلاسل.. قصة الفيل الأكثر وحدة في العالم

بعد 35 عامًا من التقييد بالسلاسل حصل الفيل الذي يعاني من الوحدة على منزل جديد أخيرًا، قضى الفيل الذي يدعى "كافان" حياته كلها في حديقة حيوانات "ماراغازار" في العاصمة الباكستانية "إسلام أباد" حيث يزعم نشطاء حقوق الحيوانات أنه تعرض لسوء المعاملة.





وكان بلا صديق لمدة ثماني سنوات منذ وفاة رفيقه الوحيد في عام 2012، استمرت حملة إطلاق سراحه لمدة خمس سنوات على الأقل في محاولة واكتسبت اهتمامًا من جميع أنحاء العالم، بحسب ما شرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





حصلت عريضة تطالب بالإفراج عنه على أكثر من 400 ألف توقيع، كما أعرب مشاهير عن غضبهم من الموقف في الماضي، حتى منحت محكمة باكستانية أخيرًا الفيل الآسيوي البالغ من العمر 33 عامًا فرصة الانتقال إلى منزل جديد.





ذهب "كافان" إلى "ملاذ ليك" في "كمبوديا" حيث يأمل أن يكون لديه المزيد من الصحبة.، وقال الوزير "مالك أمين أسلم" إن السلطات ستحرر هذا الفيل وستضمن له أن يعيش حياة سعيدة".





وقد أعطت حكومة سريلانكا كافان لباكستان كفيل صغير في عام 1985 من قبل حكومة سريلانكا ، لكنها ظلت لعدة سنوات مقيدة بالسلاسل من أجل سلامة الزوار.





في عام 1990 ، حصل "كافان" على رفيق يسمى "ساحلي" ولكن بعد وفاة ساحلي ، في عام 2012 ، ازداد انسحاب كافان وأصبح يُلقب بـ"الفيل الأكثر وحدة في العالم".