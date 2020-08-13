بملابس صيفية جريئة.. مي القاضي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة الشابة مي القاضي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل ، بصورة جديدة لها أثناء الإجازة الصيفية. الاجتماعي انستجرامالإجازة





وخطفت مي القاضي الأنظار فى الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت بنطلونا باللون الأبيض لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات ونسقت معه بلوزة بنفس اللون وذات أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه قصير للغاية.





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وانتعلت مي القاضي حذاء عصريا باللون الفضي اتسم بالسيور، كما ارتدت حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي القاضي على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية والهادئة.



