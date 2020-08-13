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فن

كان راجل جميل.. إنجي علي تنعى سناء شافع.. شاهد

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:44 ص
انجي علي
انجي علي
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مصطفى كرم
نعت الإعلامية إنجي علي، الفنان الكبير سناء شافع الذي وافته المنية ظهر أمس، الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض. 

ونشرت إنجي علي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة للراحل، معلقة "كان راجل جميل واستاذ، الله يرحموا ان لله وان اليه راجعون.. الفاتحة". 

وغيَّب الموت الفنان الكبير سناء شافع بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية، في منتصف يوليو الماضى، وأجرى بعض الفحوصات الطبية.


وشارك الفنان سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.

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