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سيارات

الطريقة الصحيحة لوضع الطفل في السيارة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:13 ص
الاطفال في السيارة
الاطفال في السيارة
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أماني نوار
الكثير من الأمهات يحرصن على أن يكون أطفالهن بالمقاعد الخلفية للسيارة، ولكن مع كبر سنهم تضطر إلى أن إجلاس أحد الأطفال في المقعد الأمامي.

وقامت مؤسسة "ديكرا" الألمانية بتحديد السن المناسبة لجلوس الأطفال في المقعد الأمامي للسيارة.

وأكدت المؤسسة أن الطفل يمكنه الجلوس في المقعد الأمامي للسيارة بداية من سن 12، وإذا كان يبلغ طوله 150 سم، بغض النظر عمره.

كما يتم وضع مقعد الطفل الصغير المتجه عكس اتجاه السير، في مقعد الراكب الأمامي إلا بعد تعطيل الوسادة الهوائية الخاصة بالراكب الأمامي.

وأكدت المؤسسة أن تأمين الطفل بشكل صحيح له أهمية قصوى حتى لا يتم تعرض الطفل للخطر في حال وقوع تصادم للسيارة.

كما يجب أن يكون المقعد مناسبا لحجم ووزن الطفل، إضافةً إلى التحقق بانتظام إذا كان الطفل يجلس بشكل صحيح أم ولا خاصة إذا كانت الأم على تقود السيارة على الطرق السريعة أو في الطرق الوعرة.

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