AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد أزمة رمضان صبحي.. أحمد السعدني: تغيير نظام رواتب اللاعبين الحل الأمثل لعدم ضياع صفقات جديدة من الأهلي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:48 ص
احمد السعدنى
احمد السعدنى
Advertisements
أحمد إبراهيم
علق الفنان أحمد السعدنى، على رحيل اللاعب رمضان صبحى من النادى الأهلى إلى نادى بيراميدز، مقدما حلا جذريا للنادى الأهلى للتغلب على مثل هذه الأزمات. 

وكتب الفنان أحمد السعدنى، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "الكلام اللي بجد في القصة دي ان نظام التفاوض في النادي يجب ان يكون اوروبي والاهلي دايمًا سباق وهو اول نادي مصري لازم يعمل كده". 

وأضاف الفنان أحمد السعدنى، "الباقي حيقلده بعدها ادفع مرتب كل لاعب حسب قيمته الفنية واحتياجي ليه مش فئه اولي وتانيه والكلام ده ساعتها مش حيضيع منك ابدًا لاعب مهم".  

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السعدنى كان مسلسل "جمجوم وبم بم" مع الفنان محمد عبد الرحمن. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوبير: رمضان صبحي سيصبح الأغلى في تاريخ الأهلي

إحنا بنحبك.. أحمد السعدني يوجه رسالة لـ صالح جمعة في عيد ميلاده

السبب طاهر محمد طاهر.. أزمة تضرب الأهلي بقيادة رمضان صبحي.. تفاصيل

اتضايقت.. تعليق ناري من نبيل الحلفاوي على انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز

بعد تعاقده مع بيراميدز.. رسالة نارية من أحمد موسى لـ رمضان صبحي

بعد رغبة رمضان صبحي في الانتقال لـ بيراميدز.. أحمد موسى: الأهلي لا يقف على لاعب وعلى الإدارة إزالة صوره من النادي.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. وفاة سناء شافع.. أول رد من أحمد فلوكس على هاني شاكر بعد رفض اعتذاره

لأصحاب أندرويد وآيفون.. 10 تطبيقات ستغير هاتفك 180 درجة

لا تتركه.. هذا الأمر يغفر لك جميع الذنوب قبل نومك

اشتر آيفون 7 بلس 256 جيجابايت بـ 4300 جنيه فقط

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس

10 عبادات تقربك من الله وترزقك التوفيق في الدنيا والآخرة.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. لطيفة وكارمن سليمان تتألقان بنفس الفستان ..صور

بمكياج صاخب.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

أيهما أجمل؟.. لطيفة تتألق فى أحدث جلسة تصوير بثلاثة إطلالات مختلفة.. صور