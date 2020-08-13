بعد أزمة رمضان صبحي.. أحمد السعدني: تغيير نظام رواتب اللاعبين الحل الأمثل لعدم ضياع صفقات جديدة من الأهلي

علق الفنان أحمد السعدنى، على رحيل اللاعب رمضان صبحى من النادى الأهلى إلى نادى بيراميدز، مقدما حلا جذريا للنادى الأهلى للتغلب على مثل هذه الأزمات.





وكتب الفنان أحمد السعدنى، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "الكلام اللي بجد في القصة دي ان نظام التفاوض في النادي يجب ان يكون اوروبي والاهلي دايمًا سباق وهو اول نادي مصري لازم يعمل كده".





وأضاف الفنان أحمد السعدنى، "الباقي حيقلده بعدها ادفع مرتب كل لاعب حسب قيمته الفنية واحتياجي ليه مش فئه اولي وتانيه والكلام ده ساعتها مش حيضيع منك ابدًا لاعب مهم".





يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السعدنى كان مسلسل "جمجوم وبم بم" مع الفنان محمد عبد الرحمن.