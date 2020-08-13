لم أقصد هاني شاكر بعينه.. أحمد فلوكس: نقيب الموسيقيين قامة وتاريخ كبير ..فيديو

قال الفنان أحمد فلوكس، إن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قامة كبيرة وله تاريخ فني كبير، وهذا أمر مفروغ منه، معلقا على خلافه معه "ممكن يكون اتضايق مني شوية أو كتير".





وأضاف أحمد فلوكس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى"، "لما الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين طلب مني الاعتذار.. اعتذرت فورا"، معقبا "أشرف زكي مش بس نقيب المهن التمثيلية بل هو أبويا وأخويا".





وتابع أحمد فلوكس "بكن كل الاحترام للدكتور أشرف زكي، وهو قيمة وقامة أيضا.. ولما طلب مني الاعتذار لهاني شاكر وافقت فورا.. حتى لما كتبت اعتذار ولما دكتور أشرف قال إنه عايز فيديو عملت الفيديو".





وأوضح أحمد فلوكس "هاني شاكر افتكر إني بهاجمه"، مستطردا "أنا منعتش الشاب المتوفي.. ودا ميمنعش اننا منترحمش عليه وإحنا شعب عاطفي بطبعه، ولكن كل اللي استفزني الناس اللي كاتبه عن الشاب وهي متعرفوش أصلا".