أحمد فلوكس عن أزمة مصطفى حفناوي: أي حد يكتب بوست لـ شخص ميعرفوش يبقى منافق ..فيديو

كشف الفنان أحمد فلوكس، عن سبب خلافه مع الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، قائلا "انا اللي شدني كمية ناس فنانين ميعرفوش الولد ولا قصته كلهم بيتكلموا عنه.. والسوشيال ميديا تتقلب.. وبعدين أستاذ هاني شاكر القامة والقيمة واللي بحبه يطلع بينعي الشاب.. طب أنت تعرفه".





وأضاف الفنان أحمد فلوكس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة الأولى الفضائية، "أنا فهمت أن نعي أستاذ هاني شاكر كان من جانب إنساني، ولكنه ذكر أنه نقيب المهن الموسيقية في مصر، وبالتالي هو بيتكلم بالنيابة عن النقابة".





وتابع الفنان أحمد فلوكس "أستاذ هاني أضايق مني وطلب مني الاعتذار واعتذرت على الفور"، معقبا "أنا مشتمتش ولو كنت شتمت كان رفع عليا قضية".





وفي سياق الحديث، أوضح الفنان أحمد فلوكس "أنا قولت أن أنا لو كتبت بوست على حد معرفوش أبقى منافق.. وأي حد يكتب بوست لـ شخص ميعرفوش يبقى منافق"، مستطردا "أنا كتبت البوست لكل الناس اللي كتبت للولد وهما ميعرفهوش أصلا، مشددا على أن كلامه لم يكن موجه لأستاذ هاني شاكر بعينه".



