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مرأة

عادات كارثية تزيد خطر تعرضك للنوبات القلبية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:10 ص
نوبات قلبية
نوبات قلبية
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لمياء الياسين
قبل شهر من الإصابة  بالنوبة القلبية سيحذرك جسمك بإشارات تغفلها الكثير من النساء إليك أبرز أعراض النوبات القلبية وكيف تحمين نفسك من الإصابة.

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تعد أبرز أعراض النوبات القلبية هى التعب غير المعتاد هو أحد الأعراض الرئيسية التي تشير إلى نوبة قلبية وتعد أبرز الأعراض الأخرى هى آلام في البطن  الشعور بالانتفاخ، والأرق الذى يرتبط  أيضًا بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

أما عن أبرز الأعراض الأخرى للنوبات القلبية هى ضيق التنفس  والدوار وتساقط الشعر الذى غالبًا ما يصيب الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا و يرتبط الصلع أيضًا بزيادة مستوى هرمون الكورتيزول.

على الجانب الآخر إليك عادات يستهين بها كثيرون تتسبب في تدمير القلب أبرزها التدخين والجلوس فترة طويلة  وإهمال إجراء الفحوصات الدورية حتى وإن كنت تشعر أن القلب سليم بخير و الوزن الزائد الذى يشكل عبئا كبيرا على القلب والجسم وتجاهل علامات الخطر مثل ضيق التنفس والم الصدر وعدم الكشف.

ذكر تقرير لجامعة هارفارد أن تحسين النظام الغذائي يقلل من خطر مضاعفات القلب والأوعية الدموية خاصة فيما يتعلق بتناول اللحوم.المصنعة والمحفوظة.
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