عادات كارثية تزيد خطر تعرضك للنوبات القلبية

تعد أبرز أعراض النوبات القلبية هى التعب غير المعتاد هو أحد الأعراض الرئيسية التي تشير إلى نوبة قلبية وتعد أبرز الأعراض الأخرى هى آلام في البطن الشعور بالانتفاخ، والأرق الذى يرتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.





أما عن أبرز الأعراض الأخرى للنوبات القلبية هى ضيق التنفس والدوار وتساقط الشعر الذى غالبًا ما يصيب الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا و يرتبط الصلع أيضًا بزيادة مستوى هرمون الكورتيزول.

