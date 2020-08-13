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توك شو

من هند لبيروت.. طفلة مصرية عمرها 9 سنوات تبرعت بمصروفها لضحايا لبنان ..فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:15 ص
الطفلة هند أحمد المتبرعة
الطفلة هند أحمد المتبرعة لضحايا لبنان
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اسراء صبري
قالت شيماء أحمد، شقيقة الطفلة هند أحمد، المتبرعة لضحايا لبنان، إن شقيقتها كانت ترغب في أن ترفق رسمة خاصة قامت برسمها من أجل بيروت مع المبلغ المتبرع به، متابعة "قولتلها مينفعش الرسمة تروح مع الفلوس.. وبعدها جاءت ورسمت على الـ100 جنيه وذهبت لتلعب".

وأضافت شقيقة الطفلة هند أحمد، في مداخلتها الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى"، "الصور مكنتش مرتبة، وأنا نزلت الصور عشان ممكن حد يشوف هند ويتبرع".

وقالت الطفلة هند، إنها كانت ترغب في أن تتبرع لبيروت بمبلغ صغير في بداية الأمر، إضافةً إلى الرسمة، ولكن عندما علمت أن الرسمة لا يمكن أن تذهب إلى بيروت؛ فكتبت على الـ100 عبارة "من هند إلى بيروت كنت عايزه اشتري حاجات كتير بس انتوا أهم".

وتابعت "لازم نساعد بعض عشان كلنا أخوات.. مبسوطة بردود الأفعال التي لاقتها الصورة". 

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