مرتضى منصور: دوري الأبطال شرط الموافقة على رحيل مصطفى محمد

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لـ مصطفى محمد، مهاجم الفريق الشاب؛ بعد تلقيه عروضا في الفترة الحالية عقب تألقه مع الفريق.





وأكد مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية على قناة "زملكاوي"، أنه يوافق على رحيل مصطفي محمد عن الفريق ولكن بشرط واحد؛ وهو التتويج بـ دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.









وأضاف مرتضى منصور، أن مصطفى محمد مهاجم رائع وينتظره مستقبلا باهرا.





ووجه رسالة شكر لـ فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وأوناجم؛ عقب مستواهم الجيد مع الفريق بعد عودة الدوري، مؤكدا التزامهم بالتدريبات المنزلية طوال فترة توقف النشاط.



