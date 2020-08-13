AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أوميد أوكري مهاجم أسوان يعود بعد الصليبي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
Advertisements
رباب الهواري
عاد المهاجم الإثيوبي أوميد أوكري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، إلي التدريبات المنفردة عقب إصابته بالصليبي بمنافسات الدور الأول بالدورى الممتاز.

وأكد طبيب الفريق الأسوانى، أن المهاجم الإثيوبي بدأ التدريبات المنفردة بالكرة خلال برنامج التأهيل الذى ينفذه تحت إشراف الجهاز الطبى لنادى أسوان الرياضى بقيادة الدكتور محمد عبد الغفار. 

وكان أوكرى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال الأسابيع الأولى لدوري هذا الموسم وأجرى عملية جراحية ونفذ برنامج التأهيل البدنى.

ليبدأ حاليا مرحلة التدريب منفردا بالكرة تمهيدا لمشاركته فى التدريبات الجماعية للفريق ليصبح بعدها جاهز للمشاركة فى المباريات الرسمية لأسوان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدريبات خفيفة بالكرة لـ«حمدي فتحي ومحمد محمود»

تدريبات تأهيلية لـ محمد محمود وحمدي فتحي بـ الأهلي

أحمد مكي: الإصابة أبعدتني عن صفوف سموحة.. ومنتخب مصر لا يعاني في مركز المهاجم

محمد محمود يواصل برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي فى الأهلي

للمرة الأولى منذ 8 أشهر.. عماد فتحي ينتظم في التدريبات الجماعية لـ المصري

إصابة محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري بقطع الرباط الصليبي

ترشيحاتنا

10 عبادات تقربك من الله وترزقك التوفيق في الدنيا والآخرة.. تعرف عليها

بعد أزمة رمضان صبحي.. أحمد السعدني: تغيير نظام رواتب اللاعبين الحل الأمثل لعدم ضياع صفقات جديدة من الأهلي

دعاء مستجاب بعد صلاة الفجر لجلب الرزق وتيسير الأمور وتفريج الهم والكرب

بمكياج صاخب.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

في ذكرى ميلاده.. عدد زيجات محمد عبد المطلب وقصة وفاته

الأهلي مثل الأهرامات.. محمد عبدالله يعلق على قرار رحيل رمضان صبحي لـ بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع

مين أحلى؟.. لطيفة وكارمن سليمان تتألقان بنفس الفستان ..صور

بمكياج صاخب.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها بهذه الإطلالة