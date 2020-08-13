أوميد أوكري مهاجم أسوان يعود بعد الصليبي

عاد المهاجم الإثيوبي أوميد أوكري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، إلي التدريبات المنفردة عقب إصابته بالصليبي بمنافسات الدور الأول بالدورى الممتاز.





وأكد طبيب الفريق الأسوانى، أن المهاجم الإثيوبي بدأ التدريبات المنفردة بالكرة خلال برنامج التأهيل الذى ينفذه تحت إشراف الجهاز الطبى لنادى أسوان الرياضى بقيادة الدكتور محمد عبد الغفار.





وكان أوكرى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال الأسابيع الأولى لدوري هذا الموسم وأجرى عملية جراحية ونفذ برنامج التأهيل البدنى.





ليبدأ حاليا مرحلة التدريب منفردا بالكرة تمهيدا لمشاركته فى التدريبات الجماعية للفريق ليصبح بعدها جاهز للمشاركة فى المباريات الرسمية لأسوان.