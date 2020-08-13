الطريقة الصحيحة لضبط المرايا في السيارة

قال الخبير الألماني "كارستن راسبه"، إن ضبط مرآة السيارة بطريقة خاطئة يهدد حياة الركاب وسلامتهم، موضحا أنه ينبغي ضبطها بحيث تتيح مراقبة كل ما هو ضروري في محيط السيارة.





وأشار الخبير الألماني إلى أن الخطوة الأولى لضبط المرآة تبدأ بالمقعد بشكل صحيح، ثم بعد ذلك ضبط المرايا بحيث تظهر أقل ممكن من الزاوية الميتة على جانب السيارة.

كما أن ضبط المرايا يظهر فيه جزء بسيط من السيارة، وخلفها الطريق ومستخدمو الطريق الآخرون، بالإضافة إلى استخدام المرآة الداخلية لرؤية المجال ، الذي يقع خلف السيارة.





وقدم راسبه نصيحة للركاب بعدم تحمي الامتعة والحقائب بشكل يعيق الرؤية الداخلية، مشددا على ضرورة إصلاح تلفيات المرآة على وجه السرعة.





يذكر أن المرآة هي عيون قائد السيارة التي يستخدمها لكشف الطريق من خلفه لمعرفة مدى تباعد السيارات عنه أو أثناء الركن وقياس بعد الرصيف عن السيارة.





وكذلك الحال في المرآتين الجانبيتين اللتين تستخدمان في توضيح حدود السيارة والانتقال إلى الجانب الأيمن والأيسر من الطريق.