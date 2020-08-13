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رياضة

هادئ ومتزن.. شوبير يكشف عن خطة فايلر عقب رحيل رمضان صبحي لـ بيراميدز

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق، عن رد فعل رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، فور معرفته بـ رحيل رمضان صبحي، نجم الفريق المعار من هدرسفيلد الإنجليزي لـ بيراميدز. 

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورت 1"، إن رد فعل فايلر كان هادئا ومتزنا للغاية، حيث أكد أن إصابة رمضان صبحي طوال الفترة الماضية ساعدته على إيجاد بدائل له؛ الرغم أنه أحد الأعمدة الأساسية بالفريق. 


وأضاف أحمد شوبير، أن فايلر لديه جونيور أجاي ومحمود عبدالمنعم كهربا إضافةً إلى طاهر محمد طاهر، نجم الفريق الجديد. 

وأكد أحمد شوبير، أن فايلر مدرب محترف وقادر على التعامل مع الفريق تحت أي ظروف.
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